Bucchi: "Abbiamo imparato a soffrire. Ora avanti così"

PONTEDERATerza vittoria su tre partite in stagione, considerando anche la Coppa Italia. A punteggio in pieno in campionato. Nemmeno un gol subito. Ha più di un motivo Cristian Bucchi (nella foto) per sorridere al termine del successo contro il Pontedera. "La risposta della squadra è stata positiva. Molto bene il primo tempo. Nella ripresa, anche quando siamo rimasti in dieci, abbiamo saputo soffrire e non abbiamo concesso occasioni da gol, a parte l’unica parata di Venturi. Troveremo altre situazioni come questa dove magari la gara si complica, ma se reagiamo così vuol dire che siamo sulla strada giusta anche come mentalità". Il tecnico elogia, in particolare, chi è subentrato. "Varela è stato decisivo non solo per il gol, ma per i suoi strappi, lo stesso Perrotta ci ha dato fisicità, Ravasio ha lottato, Gigli è stato un muro là dietro e lo stesso Iaccarino intelligente in mezzo al campo".In sala stampa anche Mawuli. "In parità numerica si è vista la differenza tra noi e loro. La cosa positiva è che anche in dieci non è cambiato il nostro atteggiamento". Rispetto alla passata stagione il ghanese sembra rigenerato. "Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della società. Per me questo è un anno fondamentale". Uno degli uomini copertina è senza dubbio Momo Varela, autore del 3-0. "Sensazione speciale. Ci tenevo a segnare il primo gol con questa maglia, ma sopratutto quello che conta è aver vinto. Quando è stato espulso Chiosa ho pensato che avremmo avuto spazi in contropiede e che avrei poturo segnare".A.L.