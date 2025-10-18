Bucchi carica l’Arezzo: "Pronti per Ravenna": "Pattarello domani sarà la nostra arma in più"

di Andrea Lorentini

"Quella di domani è una partita che dobbiamo goderci tutti. Si affrontano due squadre che stanno facendo un cammino straordinario. C’è grande voglia di giocarla da parte nostra e andremo a giocarcela a viso aperto senza tatticismi. E’ la decima di campionato e non è tempo di fare calcoli. L’entusiasmo che stiamo vivendo dobbiamo riportarlo in campo". Cristian Bucchi inquadra lo scontro al vertice contro il Ravenna puntando sull’aspetto emotivo ed emozionale.

"Intorno a noi si è avvertita l’attesa dell’ambiente. I tifosi sono in fermento e i biglietti polverizzati in poche ore lo testimoniamo. Ci sarà il tutto esaurito e sarà una bella cornice". L’allenatore amaranto entra poi nel dettaglio dell’avversario. "Hanno trovato velocemente l’adattamento e l’equilibrio alla categoria nonostante siano una neo promossa. Sono una squadra molto esperta strutturata". Sarà anche il 3-5-2 del Ravenna contro il 4-3-3 dell’. Bucchi accenna anche a quella che potrebbe essere lo scacchiere tattico e la strategia: "Loro giocano a cinque in mezzo al campo e quindi avranno più giocatori sulla catena esterna in fase di possesso, ma poi quando la palla ce l’avremo noi dovranno pareggiare l’ampiezza rispetto ai nostri esterni bassi e alti. Loro dovranno scegliere come venire a prendere i nostri terzini e noi invece come andare ad interdire i loro quinti. Alla fine vedremo chi avrà fatto meglio. Di sicuro dovremo preparare più alternative da opporre durante la gara". Per l’ è il primo scontro diretto.

"Noi, Ravenna e Ascoli siamo racchiusi in punto, in un fazzoletto. La classifica la dobbiamo determinare per i nostri meriti – sottolinea Bucchi – La partita di domenica ci dà la possibilità di allungare in caso di vittoria. E’ un campionato così lungo e difficile che non dobbiamo distrarci a pensare a quello che fanno gli altri.

A Ravenna tornerà Pattarello dopo la squalifica. "Emiliano rientrerà con un atteggiamento positivo. Ha capito l’errore che ha commesso a Rimini e questo gli servirà come ulteriore step per la sua crescita. E’ un calciatore forte e dai calciatori forti mi aspetto molto non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano comportamentale – spiega il tecnico – In generale sono molto contento del gruppo, di come i ragazzi si applicano e di come sono maturati da febbraio ad oggi, in particolare nel modo di vivere il calcio e il mestiere di giocatore".