Bucchi e la ricetta per un Arezzo vincente: "Rosa forte, nessuno ha il posto assicurato"

di Luca Amorosi

Tra un allenamento e l’altro per preparare la sfida di domenica contro la Juventus Next Gen, il tecnico amaranto Cristian Bucchi si è concesso un momento di convivialità e mercoledì sera ha partecipato, con il direttore Cutolo e il vice Giampieretti, a un evento promosso da Orgoglio Amaranto nella propria sede, dove il tecnico era già stato circa un mese dopo il suo arrivo in città. Il 10 settembre, peraltro, ricadeva proprio il compleanno dell’, che ha spento 102 candeline ed è stato festeggiato anche a Rigutino dalla squadra. In questo ambiente informale, Bucchi si è lasciato andare con la sua consueta loquacità, interagendo con chi era presente a cena e rispondendo alle tante domande preparate, mantenendo sempre il profilo basso: "La prima volta che fui invitato qui il clima era diverso, si sentiva il peso di un momento negativo. Ora c’è entusiasmo e questo mi piace. L’euforia invece no: dobbiamo essere bravi a non caderci", ha ribadito, come aveva detto nei giorni scorsi. È innegabile però che la squadra sia partita col piede giusto. Del resto, è stata allestita una rosa forte, con tanti potenziali titolari". "Nel gestire una rosa così serve essere onesti e chiari fin da subito – spiega – Tutti avranno le loro chance ma nessuno ha il posto assicurato. Mi porto sempre dietro qualche dubbio, anche se un’idea di formazione in testa ce l’ho. Sta anche al calciatore capire che per vincere a volte si deve togliere qualcosa a sé stessi. Da giocatore ho vinto la serie B sei volte, ma non sempre sono stato protagonista. Pur di vincere, l’ho accettato". L’aspetto psicologico va di pari passo: "Ogni giocatore è diverso: c’è quello a cui non hai bisogno di dire nulla e quello che invece va spronato; quello che vuole sentire un’attenzione in più e quello da rimettere un po’ in riga. In questo anche lo staff è decisivo: mi aiuta a cogliere questi aspetti". Tornando al campionato, il calendario propone un nuovo esame domenica, senza i gruppi della curva al seguito: "Ci mancheranno, inutile negarlo. A Pontedera sembrava di giocare in casa. Capiamo però le loro ragioni: le seconde squadre sono la conseguenza di un calcio dove troppe società lavorano male e poi saltano, ma così come sono, con tanti stranieri e troppi fuoriquota, non servono a far crescere il movimento italiano". Sulla tifoseria, poi, Bucchi aggiunge: "Dovessi darle un voto, sarebbe otto. Perché sono straordinari, ma possono fare ancora di più. Un po’ come noi in campo, che dobbiamo fare ancora meglio di così". Durante la serata c’è stato modo di svelare anche i retroscena che hanno portato al suo arrivo ad e alla sua permanenza quest’estate: "Prima di arrivare qua fui contattato anche da una società di A, ma avevo dato la parola al presidente e per me ancora ha un valore. Col direttore, poi, si è creato un rapporto simbiotico e non ho neppure considerato le offerte ricevute quest’estate".