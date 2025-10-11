Bucchi: "Gara dura, noi molto compatti". Chiosa: "Avanti così"

Un Arezzo non molto brillante ma sicuramente efficace ha la meglio su un Gubbio coriaceo e ben organizzato e avanza ancora a grandi balzi in classifica. Cristian Bucchi (nella foto) conferma le sensazioni avute anche fuori dal campo: "Il Gubbio è una squadra che ti fa giocare male e che spezzetta il gioco, servivano giocatori che dessero geometria e palleggio e invece si sono rivelati sottotono. Tecnicamente parlando, non a caso, è stata una delle nostre partite più brutte. Anche chi è subentrato non è entrato bene: stasera non mi sono piaciuti. Comunque, sono gare complicate e di buono mi prendo che siamo stati squadra, compatti, pur dovendo far fronte all’infortunio di Renzi a fine primo tempo". Un commento, infine, il tecnico lo dedica anche a Cianci: "L’ho visto col fuoco dentro e sui livelli che conoscevamo".

Anche il capitano Marco Chiosa è intervenuto in sala stampa: "Partita difficile da giocare, loro ci hanno preso uomo contro uomo e abbiamo fatto più fatica. L’importante però è portare a casa il risultato, anche se siamo stati meno belli del solito, perché serve anche vincere queste partite sporche nel corso della stagione".

È la seconda gara senza gol subiti: "È un altro aspetto importante perché non sempre è facile rimontare i gol di svantaggio, basta vedere cos’è successo contro il Guidonia, quando la porta sembrava stregata". La sua prova, invece, Chiosa la commenta così: "Mi sento meglio rispetto a qualche partita fa, sono più a mio agio. Ma ciò che conta di più è il risultato della squadra".

Luca Amorosi