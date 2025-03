Bucchi: "Grande partenza , la squadra adesso mi segue"

Cristian Bucchi si gode la terza vittoria consecutiva della sua gestione che ha confermato il momento positivo dell’Arezzo. Il tecnico amaranto analizza così la prestazione. "I primi 35 minuti sono stati i migliori da quando sono arrivato ad Arezzo. Li definirei spettacolari. Abbiamo segnato due gol, avuto altre occasioni. Potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa c’è stato il ritorno della Spal, ma più come inerzia che per reali rischi che abbiamo corso".

L’allenatore plaude alla coesione del gruppo "L’avevo detto alla vigilia. Tutti devono farsi trovare pronti. E sono contento per coloro che sono subentranti. Vedo come si allenano in settimana. Meriterebbero tutti i giocare."

Poi prosegue nell’analisi. "Diamo la sensazione che in ogni momento possiamo far male all’avversario. Pattarello? Fa cose straordinarie, ma deve imparare a stare più dentro alla partita. Ha margini di crescita importante. Può darci una grossa mano".

Proprio il numero 10 si presenta in sala stampa e racconta la perla su punizione che è valso il 13esimo gol in campionato. "E stato un’ottima punizione. Mi è venuta fuori bene. Sono contento. Al di là dell’aspetto personale, ci stiamo divertendo, stiamo remando tutti dalla stessa parte. Pensiamo adesso a recuperare le energie, perchè martedì torniamo già in campo. Il rapporto con l’allenatore? Lui mi stimola e pungola per fare sempre meglio".

