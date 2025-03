Bucchi: "La squadra mi piace, guidiamo sempre noi la gara"

Ha la faccia felice Cristian Bucchi nel post partita. L’Arezzo pur faticando conquista la seconda vittoria consecutiva sotto la sua gestione e accorcia su quelle che la precedono nella lotta playoff. "Sono veramente contento per il risultato e la prestazione, perchè è vero che l’abbiamo risolta negli ultimi minuti, ma è un successo ampiamente meritato. Abbiamo creato tante occasioni e potevamo andare in vantaggio anche prima. In settimana lo ripeto spesso ai giocatori che i primi e gli ultimi minuti sono i più importanti e cerchiamo di allenare questo aspetto. Sono contento per me che è la prima vittoria in casa da quando sono qua e per i tifosi visto che il successo al comunale mancava da tanto". Poi si sofferma sul modulo e la scelta di avere in campo tanti giocatori offensivi contemporaneamente. "Ho la fortuna diversi giocatori d qualità che si sacrificano per il gruppo. Mi fa piacere vedere che la squadra mi sta seguendo in quello che sto cercando di portare della mia filosofia di calcio che è quella di comandare la gara, di attaccare in avanti, di restare corti. Tra i protagonisti della sfida c’è Alessandro Capello, vicino al gol nel secondo tempo. "Un successo che volevamo fortemente. Diamo continuità al successo di Rimini e questa è la cosa più importante. Peccato non aver segnato, ma quello che contava erano i tre punti". L’ex Carrarese si sofferma sulla nuova posizione in campo che gli ha cucito addosso Bucchi. "Mi metto a disposizione della squadra e anche in questo ruolo da mezz’ala mi sto trovando bene".

A.L.