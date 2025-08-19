Bucchi prepara il debutto con il Forlì. L’Arezzo vuole una partenza col botto

di Luca AmorosiAREZZOE ora testa al campionato. Rotto il ghiaccio con il primo turno di coppa vinto contro il Bra, l’Arezzo si avvicina all’esordio in campionato. Il conto alla rovescia scade venerdì sera, quando alle 21.15, sempre al Comunale, arriva il Forlì, altra neopromossa. Un esordio agevole solo sulla carta, perché anche la compagine romagnola ha conquistato la qualificazione in coppa espugnando il campo della Virtus Verona. Gli amaranto, quindi, si troveranno di fronte un’altra squadra sulle ali dell’entusiasmo per la D vinta al termine della scorsa stagione e che può affrontare la prima giornata con relativa serenità e a mente sgombra.

Proverà a farlo anche il Cavallino, che di contro però ha la pressione che deriva dai favori del pronostico: un po’ dappertutto, la squadra di Bucchi (nella foto) è considerata la più seria candidata alla promozione diretta nel girone B. Il che significa che i margini di errore sono ridotti al minimo, anche se i punti adesso non hanno lo stesso peso specifico che avranno tra qualche mese. La sensazione è che davvero la squadra amaranto possa avere qualcosa in più delle altre, quantomeno ora, ai nastri di partenza: ha il vantaggio di aver confermato l’allenatore della seconda parte della scorsa stagione e un buon numero di giocatori, poi va dato merito a Cutolo di aver inserito gli elementi ritenuti funzionali con solerzia ma senza indugi, dando così tempo al tecnico di inserire i nuovi al meglio.

Rispetto a squadre attrezzate come Ascoli, Ternana, Perugia, Torres o il ripescato Ravenna, insomma, l’Arezzo sembra avanti per un motivo o per un altro. La conferma però deve arrivare dal campo, provando magari a partire davanti a tutti dai blocchi, cercando anche di sfruttare un calendario che non sembra proibitivo in avvio. Dopo il Forlì arriveranno il Pontedera in trasferta, poi Vis Pesaro in casa il sabato prima del Saracino, la bestia nera Juventus Ng in Piemonte e infine, per chiudere settembre, Guidonia in casa, Pianese fuori nel turno infrasettimanale e Carpi ancora al Comunale.

Una alla volta però: intanto, è iniziata la prevendita per la gara contro il Forlì. Biglietti in vendita online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, cioè l’Amaranto Store e Vieri Dischi in corso Italia, le tabaccherie del Bagnoro e di Ponte a Chiani e l’hotel New Energy Valdichiana a Rigutino. Venerdì, la biglietteria dello stadio aprirà alle 18,45.