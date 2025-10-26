Bucchi realista:: "Punto guadagnato. Guardiamo avanti"

A Terni non si è visto il miglior Arezzo, anche per merito di un’ottima Ternana. Gli amaranto sono stati bravi, comunque, a recuperare lo svantaggio ed evitare la sconfitta, trovando un punto che dà continuità di risultati e muove la classifica. Cristian Bucchi (nella foto) vede il bicchiere mezzo pieno dopo il primo pareggio da quando allena il Cavallino: "È un punto guadagnato, perché arrivato contro una grande squadra, che veniva da ottimi risultati e che negli ultimi tempi aveva perso una sola volta, peraltro in modo sfortunato, contro il Ravenna. È un punto prezioso, arrivato in rimonta, che ci permette di muovere la classifica e che ci dà continuità".

La prestazione lo ha convinto a metà: "Abbiamo disputato un primo tempo sotto ritmo, con troppe scelte sbagliate in fase di finalizzazione. Siamo arrivati a questa partita non troppo brillanti a causa di un periodo molto intenso in cui abbiamo giocato spesso in anticipo, ma non è una scusa. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo creato i presupposti anche per vincerla".

Ai microfoni si sono presentati anche i due grandi ex della sfida, Tito e Cianci. L’attaccante ha trovato il suo primo gol su azione in amaranto: "Sono contento per il gol ma c’è rammarico per non aver centrato i tre punti. Sapevamo però che non era facile venire qua a fare la partita e il pareggio è giusto". "Mi ha fatto un certo effetto – ha detto il terzino – tornare a Terni da avversario. Abbiamo iniziato col freno a mano tirato ma poi siamo cresciuti, capendo che se non si può vincere bisogna evitare di perdere".

L.A.