Bucchi realista: "Troppi regali, c’è tanto da migliorare"

"Se dovessi guardare l’Arezzo da spettatore mi divertirei, da allenatore invece dico che dobbiamo migliorare tanto perchè non possiamo permetterci certe distrazioni. In questo momento gli episodi non ci stanno girando a favore, ma è altrettanto vero che nelle ultime tre partite siamo andati sotto nel punteggio con troppa facilità. Regaliamo gol che non possiamo permetterci. Non è normale tutto questo, così come non lo è, in positivo, creare tantissime occasioni da rete come stiamo facendo in ogni partita". Cristian Bucchi (nella foto) tira un sospiro di sollievo nel post partita, ma la sua analisi è molto lucida sulla prestazione della sua squadra. "C’è da migliorare e faremo delle riflessioni insieme al mio staff per lavorare sui difetti perchè poi quando riusciamo ad esprimere il nostro calcio i valori emergono". Decisivo è stato l’ingresso di Camillo Tavernelli, autore del 2-2. "L’importante è farsi trovare pronti quando l’allenatore ci chiama in causa – ha dichiarato in sala stampa l’esterno tifernate – Doabbiamo limare gli errori per soffrire meno e per non dovere ogni volta rimontare lo svantaggio. Non è sempre facile ribaltare le partite e quindi dobbiamo avere un approccio differente a cominciare sabato contro il Carpi". Uomo copertina Emiliano Pattarello che ai microfoni parla da leader. "La reazione della squadra è stata positiva, ma sono arrabbiato come me stesso e con i miei compagni perchè abbiamo un potenziale di cui ancora non ci rendiamo conto. Dobbiamo lavorare su quella che è ad oggi una nostra carenza".

A.L.