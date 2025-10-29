Bucchi stavolta cambia volto all’Arezzo. Chance per Dell’Aquila e gli altri giovani

di Andrea Lorentini

Per un pomeriggio la lotta per la B con Ascoli e Ravenna può passare in secondo piano. Al Comunale (ore 18,30) arriva, infatti, la Torres per il secondo turno della Coppa Italia di serie C. Se in questo momento la coppa può sembrare una parentesi in mezzo ad un campionato dove l’ viaggia da solo al comando ed ha altre priorità, in realtà la competizione nazionale rappresenta un investimento per il futuro. Primo perchè è, comunque, un trofeo e secondo perchè la vincitrice accede direttamente alla fase nazionale dei playoff. Per gli amaranto, qualora non dovessero conquistare la promozione diretta, un’opzione da non scartare a priori. Quello che è accaduto lo scorso anno insegna, e così meglio provare ad andare avanti su entrambi i fronti per non avere rimpianti in Primavera. Premesso ciò, contro i sardi Bucchi ricorrerà ad un ampio turnover dando spazio a chi fino adesso in campionato ne ha trovato meno. Dall’inizio quindi i vari Trombini, Arena, Perrotta, Meli, Dell’Aquila, ma anche Varela e Ravasio. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.

Come da regolamento si gioca in gara secca: in caso di parità al novantesimo direttamente calci di rigore senza l’appendice dei supplementari. La sfida alla formazione allenata da Pazienza arriva nel mezzo tra il pari di Terni e l’impegno casalingo di sabato contro il Campobasso. Inevitabile gestire le forze e dosare la rosa sfruttando la profondità dell’organico. Ecco allora che chi è stato più impiegato fino adesso possa rifiatare: da Chiosa e Guccione passando per Chierico e Pattarello fino a Tavernelli e Cianci. Ancora indisponibili Renzi e Dezi a cui si aggiunge lo squalificato Gigli. In difesa probabile che sia chiamato agli straordinari Gilli, mentre non è escluso che a destra possa essere proposto Perrotta in un ruolo dove è già stato utilizzato così da concedere il cambio a De Col.

A centrocampo regia affidata a Iaccarino e nuova chance per Meli che fin qui non è stato particolarmente brillante quando chiamato in causa. Davanti c’è curiosità per vedere all’opera dall’inizio il giovane Dell’Aquila (per lui solo qualche spezzone fin qui) e l’impatto da titolari di Ravasio e Varela (l’ex più atteso). A fare la differenza possono essere anche le motivazioni. La Torres in campionato sta faticando ed è in piena zona retrocessione. Ecco che la Coppa Italia può rappresentare per i sardi un percorso per raddrizzare la stagione.