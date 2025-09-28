Bucchi: "Stavolta siamo stati cinici e intelligenti"

AREZZOIl trittico di gare ravvicinate per l’Arezzo si conclude con un’altra vittoria, giunta di nuovo in rimonta, e con sei punti su nove. Il tecnico Cristian Bucchi (nella foto) ha analizzato così la gara: "Dobbiamo essere contenti per i tre punti, perché siamo andati sotto ancora una volta. Stavolta è stato un errore di lettura in uscita: sapevamo che ci prendevano uomo su uomo e dovevamo scegliere una soluzione diversa. Alla fine, però, la nostra filosofia è quella: proporre gioco e costruire dal basso. Se riusciamo a rimontare è proprio perché vogliamo sempre giocare la palla".

È stato un Arezzo meno tambureggiante ma comunque efficace: "Siamo stati intelligenti a capire che non eravamo brillantissimi e che era una partita complicata, anche per il campo, meno perfetto di altre volte. Non abbiamo perso la pazienza e stati anche più cinici del solito. Siamo stati bravi a portarla a casa". Il gol che ha fatto partire la rimonta lo ha firmato Renzi, al rientro da titolare: "Sono contento per il mio primo gol, ma soprattutto per il risultato. Però da domani iniziamo già a pensare alla trasferta di Rimini".

La sua metamorfosi in terzino è ormai completa: "Mi trovo sempre meglio, anche grazie allo staff che mi aiuta molto. Anche confrontarsi ogni giorno con i migliori esterni del campionato è un bel vantaggio". Un altro rientro tra i titolari è stato quello di Mawuli: "Per me l’approccio era stato buono – dice il ghanese – però è arrivato comunque lo svantaggio. Poi siamo stati bravi a pareggiare subito, ci ha fatto capire che potevamo vincere anche stavolta".

L.A.