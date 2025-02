Bucchi: "Subiamo troppo senza reagire. È inaccettabile"

Non è andata come sperava la prima al Comunale per Cristian Bucchi. Il tecnico ha potuto assaporare la tifoseria amaranto, ma anche la contestazione dopo l’ennesima sconfitta interna, la terza di fila, la seconda su due da quando è alla guida del Cavallino. Scuro in volto dopo il triplice fischio dice: "Abbiamo giocato un buon primo tempo contro una squadra difficile da affrontare, creando le occasioni migliori e peccando di precisione nell’ultimo passaggio. Però non è ammissibile che alla prima difficoltà non ci sia reazione". Poi specifica: "Sbagliamo delle letture: abbiamo preso gol a difesa schierata e poi è come se si fosse spenta la luce. Questo non può accadere. Il secondo tempo nel mio modo di vedere il calcio non può esistere. Accettiamo tutto con troppa calma, dovevamo lottare sulle seconde palle, metterli sotto, cercare un episodio". E conclude: "In allenamento questa squadra lavora bene, vi invito a venire, sono a porte aperte. Per questo non mi spiego la prestazione del secondo tempo e la mancanza di veemenza e di reazione". Ai microfoni si presenta anche il portiere amaranto Trombini: "Guiebre ha puntato Renzi e ha chiuso il tiro sul primo palo, prendendomi in controtempo. Con lo staff lavoriamo per parare anche queste conclusioni". E sul da farsi: " Dobbiamo lavorare tanto per migliorare, soprattutto a livello mentale, ma su questo gruppo metto la mano sul fuoco".

L.A.