Bucchi trova solidità e alternative. L’Arezzo si gusta il baby Dell’Aquila

di Andrea Lorentini

Se la Coppa Italia serviva per fornire a Cristian Bucchi risposte sulla profondità della rosa e sulla validità delle alternative ai titolarissimi, queste sono arrivate e sono state positive. Contro la Torres, al di là della vittoria che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale della coppa nazionale di serie C, il segnale più confortante è giunto proprio da quei giocatori che fino adesso in campionato hanno avuto meno spazio. Da qui in avanti, adesso che il gioco inizia a farsi davvero duro, servirà l’apporto di tutti e poter contare su una rosa che può equivalersi è un fattore che potrebbe risultare determinante sopratutto per tamponare eventuali infortuni, squalifiche o scadimenti di forma. "Per consolidare una mentalità vincente bisogna sempre scendere in campo con lo stesso atteggiamento che sia coppa o campionato e i ragazzi lo hanno fatto" ha sottolineato Bucchi nel post partita. Entrando nello specifico, al centro della difesa Arena è stato applicato e, guidato da Chiosa, non ha commesso sbavature. Lo stesso Perrotta si è confermato un elemento duttile, un jolly che sta imparando in fretta a fare il terzino. In attesa del pieno recupero di Renzi, il pacchetto arretrato può contare su una batteria di centrale e laterali ben assortita.

A centrocampo Meli è apparso in crescita rispetto alle prestazioni abuliche mostrate in campionato sfiorando più volte il gol. Peccato che un brutto taglio al sopracciglio l’abbia costretto ad uscire all’intervallo. Che l’ex Juve Stabia stia entrando, finalmente, nei meccanismi di gioco è cosa positiva, perchè, sopratutto in mediana, c’è la necessità di allungare un po’ le rotazioni. Complice anche l’indisponibilità prolungata di Dezi, i vari Guccione, Chierico, Mawuli e Iaccarino hanno quasi sempre tirato la carretta. Nel mercoledì del Comunale a rubare la scena è stato, in particolare, Francesco Dell’Aquila. Il talento scuola Toro , oltre a segnare il suo primo gol in amaranto, ha mostrato i pezzi migliori del suo repertorio. "E’ stato fantastico segnare alla prima da titolare con questa maglia – ha ammesso – lavoro tutta la settimana per farmi trovare pronto e credo che contro la Torres ho dato un bel segnale al mister. So di avere davanti giocatori forti per la categoria, ma da inizio stagione sono cresciuto molto".

Come ha riconosciuto lo stesso Bucchi, Dell’Aquila possiede grandi doti ed ha caratteristiche uniche: punta l’avversario con continuità e sa dribblare nello stretto come nessuno in rosa. Adesso che si è rivelato al mondo amaranto, l’ là davanti può contare su un’altra freccia appuntita al proprio arco.