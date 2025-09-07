Bucchi: "Una gara da chiudere prima. Successo che vale"

AREZZOTerza vittoria consecutiva e primato solitario consolidato. La porta che resta inviolata. Cristian Bucchi (nella foto) si gode il successo, sofferto, ma meritato contro la Vis Pesaro. "Un altro tassello di questo ottimo avvio di stagione – spiega Bucchi – è un successo che conta molto perché ci dà continuità e perché arriva contro un avversario tosto. Abbiamo creato tante occasioni, senza aver concesso praticamente nulla all’avversario". L’allenatore, però, non si accontenta. "Dovevamo chiuderla prima. Se devo trovare un difetto ci è mancata un po’ di concretezza negli ultimi 20 metri. Lavoreremo per migliorare ancora nel nostro percorso di crescita". In sala stampa anche l’uomo partita Mario Ravasio. "Sono contento per il mio gol, ma sopratutto per la vittoria". Il centravanti è stato decisivo partendo dalla panchina. "Mi sono fatto trovare pronto". Sulla concorrenza con Cianci. "Quest’anno c’è molta competitività, ma soppiamo che l’obiettivo è importante. Siamo un gruppo forte con tante alternative in ogni reparto. Tutti meritano di giocare e la nostra forza dovrà essere il gruppo. Contro la Vis è andata bene a me, ma l’importante è essere sempre coesi". Sull’ avvio di campionato afferma: "Sicuramente ci sono i presupposti per migliorare quanto fatto lo scorso anno. Parlare di classifica dopo tre giornate, però è ancora prematuro. Ne parleremo più avanti. Intanto ci godiamo il primo posto".A.L.