Bucchi va a caccia della rivincita. Il colpo al Liberati manca da 60 anni

di Luca Amorosi

Domani Cristian Bucchi torna dove tutto era cominciato. Fu proprio al "Liberati", infatti, che iniziò l’avventura in panchina dell’ex attaccante nel febbraio scorso, dopo l’esonero di Troise. L’ passò anche in vantaggio con un gol di Pattarello, poi venne fuori la superiorità dei rossoverdi, a segno tre volte con Cicerelli (doppietta) e Curcio. Ora, gli amaranto tornano in Umbria con valori pressoché invertiti: se nella scorsa stagione la Ternana era una delle più accreditate alla vittoria finale, oggi questo ruolo è sulle spalle dell’, attualmente capolista solitaria del girone. In questi mesi il tecnico romano ha saputo plasmare il Cavallino con un’identità ben precisa, aggressiva e propositiva, ritrovandosi in mano, inoltre, un organico più attrezzato e profondo rispetto a quando esordì. Di contro, Liverani, anch’egli subentrato nella scorsa stagione, in estate ha visto perdere pezzi a causa di una situazione societaria complicata. Il passaggio di proprietà ha restituito un po’ di sereno in casa rossoverde, dove è stata comunque allestita una rosa di tutto rispetto trattenendo alcuni pezzi pregiati e a inserendo giocatori di sicuro affidamento. Sarà, dunque, un’altra trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà per l’, la seconda di fila dopo quella di Ravenna. Per Bucchi, la possibilità di sfatare un altro tabù: l’ non vince a Terni da quasi sessant’anni, ovvero dallo 0-1 con gol di Flaborea del 1966. Al termine di quella stagione gli amaranto conquistarono la prima storica promozione in B e, dunque, un successo sarebbe un ulteriore assist alla cabala. Bucchi, inoltre, è un ex della sfida, avendo vestito la maglia rossoverde nel 2001/02. Come lui, il terzino rossoverde Donati (in amaranto nel 2024) e il centrale amaranto Gigli, che ha militato nella Primavera delle "Fere". Gli ex più "freschi", tuttavia, sono senz’altro Fabio Tito e Pietro Cianci, giunti in Toscana proprio quest’estate dall’Umbria. Entrambi potrebbero tornare a Terni da titolari: nonostante il bel gol di Ravasio al "Benelli" di Ravenna, infatti, la punta classe 1996 è in vantaggio per partire dall’inizio anche domani, puntando sulla voglia di rivalsa del grande ex, a cui in un primo momento fu rinnovato il contratto salvo poi aprire alla cessione. Per quanto riguarda il terzino sinistro, invece, l’altro grande ex potrebbe scalzare Righetti, che ieri ha svolto solo un lavoro differenziato per una lieve contrattura che potrebbe costringerlo a un turno di riposo, pur essendo probabile la sua presenza tra i convocati. Questi, comunque, sono gli unici dubbi in vista della sfida di domani alle ore 14.30. A centrocampo, poi, Iaccarino prenderà il posto di Mawuli, che potrebbe essere convocato ma non si è mai allenato regolarmente in settimana. A completare il centrocampo Guccione e Chierico, mentre Pattarello e Tavernelli saranno gli esterni del tridente. Dietro, conferme per De Col a destra e la coppia Gilli-Chiosa al centro, davanti a Venturi tra i pali.