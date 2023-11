"Buglio e Vanni, diverbio dopo la vittoria del Real Forte Querceta"

Neanche una delle vittorie più rocambolesche e insperate della sua storia recente porta un po’ di serenità in casa del Real Forte Querceta. Nel pirotecnico finale a prendersi la scena è il duro alterco tra il tecnico Francesco Buglio e l’autore del gol vittoria Giacomo Vanni che festeggia in modo rabbioso, rivolgendosi al suo allenatore in panchina. Volano parole pesanti che non vanno giù al tecnico dei versiliesi che poi, una volta rientrato negli spogliatoi, attende il suo giocatore. Solo il pronto intervento dei dirigenti e degli altri giocatori evita il contatto tra i due. Buglio non parla. Né della partita né del diverbio con Vanni. L’attaccante non resterà in Versilia. Martedì andrà via. E da mercoledì si allenerà a casa, con lo Sporting Cecina... in attesa di chiamata.