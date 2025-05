Buldog Lucrezia si arrende al Russi nei quarti di finale playoff

La Buldog Lucrezia lotta, soffre, ci prova fino all’ultimo ma alla fine deve arrendersi al Russi. Nel return match dei quarti di finale playoff i "cagnacci", privi di Sabatinelli e Zanella squalificati nel finale della gara d’andata, ma con il ritorno di Napoletano, cedono per 5-4 nei supplementari dopo una sfida palpitante e ricca di colpi di scena. In virtù del miglior piazzamento in classifica i romagnoli passano il turno, un po’ come era successo in Coppa Italia, ma ciò non cancella la grande prova di squadra dei ragazzi di mister Elia Renzoni che, con tanto cuore, fino all’ultimo hanno cercato di strappare un pareggio che li avrebbe visti qualificati in virtù del 4-3 dell’andata. Si chiude così una stagione comunque più che positiva per i "cagnacci", impegnati su più fronti, dove hanno sempre fatto vedere di che pasta sono fatti. Primo tempo con i locali che partono subito forte e che riescono a scappare sul 3-0: il match sembra indirizzato in favore degli "range, ma la rete nel finale del sempre propositivo giovanissimo Diotalevi manda le squadre all’intervallo lungo sul 3-1. Nella ripresa la sfida è equilibrata con la Buldog Lucrezia che arriva sul 4-3 grazie alla rete nel finale di Chiappori che manda tutti i discorsi ai supplementari. Cianciulli ad avvio del primo tempo supplementare sigla il 5-3: nonostante le rotazioni ridotte, i ragazzi di mister Renzoni non mollano e Diotalevi nel finale del secondo supplementare fa 5-4.

b. t.