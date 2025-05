Buldog Lucrezia: Stagione 2024-25 tra Play-off e Coppa Italia

La Buldog Lucrezia ha chiuso una stagione positiva, correlata dallo storico approdo ai play-off, eliminata dopo due sfide intense contro il Russi, oltre alla qualificazione alla Coppa Italia. Un’annata sportiva importante per i "cagnacci" che archiviano questa stagione 2024-25 molto intensa.

"Siamo arrivati al termine di una stagione semplicemente fantastica – afferma il dg Alberto Pieri –. Una cavalcata verso la finale play off interrotta solo da una terza arbitrale non adeguata in gara 1. Ora è doveroso ringraziare tutti i giocatori, staff, dirigenti e sponsor che hanno permesso di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società. I veterani con la loro esperienza e i giovani con la loro verve hanno reso possibile ciò che per molti era impossibile.

Una menzione particolare la farei per il nostro 2006 Matteo Diotalevi, realizzatore di ben 10 reti. Naturalmente senza dimenticare i vari Del Pivo, Marcelli e Bacchiocchi che hanno fatto parte integrante della prima squadra nonostante le loro giovani età ed hanno contribuito in maniera notevole. Vorrei ringraziare per professionalità e dedizione Putano, immenso giocatore e grandissimo capitano, Manfroi, che ancora oggi è uno dei migliori stranieri della categoria e Zanella, grandissimo professionista. Grazie a Sabatinelli, Warid, Napoletano, Chiappori ma soprattutto Pezzolesi che non ha mai mollato"

b. t.