Buldog Lucrezia vince 4-3 contro Russi nei quarti di finale play-off di serie A2

La Buldog Lucrezia, calcio a 5 serie A2, si impone nella gara di andata dei quarti di finale play-off sul Russi per 4-3, al termine di una partita intensa e vibrante, grazie ad una bella prova collettiva. Un successo prezioso in vista della gara di ritorno di sabato in Romagna, dove i gialloblu arriveranno senza alcune pedine fondamentali ma con la stessa grinta ed entusiasmo. Pubblico delle grandi occasioni al "Pala Omar Sivori" per un appuntamento storico per i ragazzi di mister Elia Renzoni. Primo tempo equilibrato tra due squadre che si affrontano a viso aperto e con tanta intensità in mezzo al campo. Il match però lo sbloccano gli ospiti al 9’ grazie alla rete di Ficara. Entrambe le formazioni creano diverse palle gol, con i portieri sempre attenti, ma sul finale di frazione i gialloblu trovano lo strappo vincente passando sul 2-1 grazie alle reti del giovanissimo Diotalevi, prodotto della "cantera", e di Zanella. Alla ripresa delle ostilità, dopo un avvio abbastanza contratto, le squadre riprendono a macinare gioco. Warid all’11’ trova sotto porta la deviazione del 3-1: i ragazzi di mister Renzoni sembrano in controllo ma gli ospiti non si danno per vinti. Spadoni un minuto dopo, con una bordata delle sue, piazza la rete del 3-2. Poi Diotalevi sigla la sua doppietta personale a 3 minuti dal termine, grazie anche ad una bella giocata di Chiappori. Spadoni sigla il 4-3 con un colpo di "biliardo" nel finale. Espulsi Zanella e Sabatinelli.

b.t.