Buon punto Il Progresso fa un passo avanti

SASSO MARCONIE’ un match assolutamente da non sbagliare, quello di oggi, per il Sasso Marconi. Alle 15, il team di Franco Farneti ospiterà, al campo sportivo ‘Carbonchi’, i lombardi del Crema con il chiaro intento di cercare di portare a casa una vittoria. E ciò sia per migliorare la propria classifica che per riscattare la tanto discussa sconfitta rimediata sette giorni fa sul campo della corazzata Piacenza. In vantaggio 1-0 nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari, il team sassese sembrava essere in pieno controllo dell’incontro, ma, a metà ripresa, il direttore di gara ha incredibilmente deciso di concedere ai padroni di casa un penalty inesistente (il braccio di Montanaro, come dimostrato dalle immagini, era totalmente aderente al corpo) che gli ha permesso di rientrare in partita e di dare così il via alla rimonta completata in pieno recupero. Si è trattato di un episodio che ha fatto letteralmente imbufalire la società gialloblù che, in settimana, ha diramato un durissimo comunicato per denunciare l’accaduto e per chiedere maggiore rispetto alla Lega Nazionale Dilettanti. "La decisione arbitrale, priva di fondamento tecnico, ha inciso in modo determinante sull’andamento della partita – ha tuonato il Sasso in una nota ufficiale –: la società, pur nel rispetto del ruolo arbitrale, chiede che venga fatta chiarezza e che venga tutelata la regolarità del campionato nel rispetto del lavoro, della passione e dell’impegno di tutto coloro che vivono il calcio con serietà e dedizione". Insomma, dopo aver metabolizzato, pur con grandi difficoltà, quanto avvenuto al ‘Garilli’, la band di Farneti ha ricominciato a lavorare per cercare di preparare nel migliore dei modi il delicato impegno odierno contro il Crema. I lombardi – che in estate erano stati indicati dagli addetti ai lavori come una squadra in corsa per la salvezza – hanno iniziato il campionato in grande stile, come dimostrato dai 13 punti già messi a referto (e ciò nonostante l’ultima ed inaspettata sconfitta casalinga contro il modesto Tropical Coriano). Il Sasso, dal canto suo, è affamato come non mai di punti salvezza e farà di tutto per portare a casa l’intera posta in palio e per migliorare così una classifica che, attualmente, parla di quintultimo posto a quota 6 punti.