Buonavoglia, attaccante della capolista. "Civitanovese, buono l’approccio alle gare»

Ripartire dall’approccio di Montegiorgio sfruttando meglio le occasioni costruite. Questa la mission della Civitanovese in vista del test di domenica contro la Sangiustese Vp, gara che si disputerà al Polisportivo alle 15. Il team del patron Profili è reduce dalla vittoria (1-2,ndr) contro la formazione allenata da Roberto Vagnoni, in una partita in cui ha collezionato diverse palle gol, specialmente nei primi venti minuti, quando si è registrata la rete di Spagna (al 1’). "Se approcciamo così ogni volta, possiamo fare davvero bene – dice Kevin Buonavoglia, attaccante esterno dei rossoblù –, anche se alla fine domenica scorsa ce la siamo complicata da soli; potevamo concretizzare subito il 3-0. Io, in primis, avrei dovuto buttarla dentro in quell’azione, ma su questo stiamo lavorando durante la settimana".

Adesso testa solamente alla sfida contro la formazione allenata da Luigi Giandomenico reduce dal successo casalingo ai danni dell’Osimana (3-2, ndr). Tra i rossoblù di Alfonsi, ancora out il difensore Diego Ballanti, che in questi giorni non si è allenato, mentre procede a pieno ritmo il recupero di Andrea Bagnolo, tornato in gruppo già martedì. "Sarà importante – aggiunge il giocatore rossoblù classe 2001 – partire bene e, siccome giochiamo in casa, far capire agli avversari che sarà dura. Anche la Sangiustese viene da un ottimo risultato, quindi dovremo prestare massima attenzione".

Mancano sette giornate al termine del campionato e la Civitanovese è in testa alla classifica, a quota 43 punti. "Speriamo – conclude l’attaccante Buonavoglia – di continuare con questo spirito e passo. Ma mano a mano che si va avanti noto una crescente unione tra di noi".

Francesco Rossetti