Buonconvento e Montepulciano Stazione promossi in Seconda categoria

Nel girone senese del campionato di Terza categoria è il giorno delle sentenze definitive: il Buonconvento è primo e con i bianconeri anche il Montepulciano Stazione fa il grande salto in Seconda categoria! Partiamo dal 6-0 che la capolista, in un clima di grande entusiasmo (nella foto i festeggiamenti di fine partita), ha inflitto alla Virtus Biancoazzurra, grazie alla doppietta di Caccamo ed alle reti messe a segno da Donatelli, Ventrone, Meconcelli e Iannotta: i ragazzi di mister Luca Corradeschi in realtà erano matematicamente promossi già domenica scorsa, ma solo oggi è stato dato il via alla festa per quel primo posto che il Buonconvento ha voluto, anzi fortemente voluto, fin dall’inizio della stagione.

"Il ritorno in seconda – sottolinea entusiasta il presidente della società bianconera Daniele Nucci – per noi è una grande soddisfazione: il merito è di tutto l’ambiente, compresa la tifoseria che oggi era presente con circa 300 sostenitori. Sarà festa per tutta la sera e sabato 10 maggio ci sarà la cena della vittoria lungo via Soccini, la strada principale del paese".

E il secondo posto? E’ del Montepulciano Stazione che ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto in trasferta con il Quercegrossa evitando così la coda dei play-off. Ospiti in vantaggio al 28’ con Marelli e rossoblù che pareggiano con Crocetta all’89’. E’ la prima volta nella storia del paese che viene conquistata la Seconda categoria!

"Annata fantastica – sottolinea il mister Matteo Romani – in un torneo dominato dal Buonconvento e da noi. Adesso la Stazione si tinge tutta di rossonero per vivere una grande festa: basti pensare che a Quercegrossa abbiamo avuto un seguito di un centinaio di sostenitori". Il terzo verdetto riguarda il girone aretino: il Chianciano aveva solo in teoria la possibilità di agguantare i play-off, ma la scontata vittoria della Sangiustinese in casa del Kerigma ha chiuso ogni spiraglio. Per la Virtus 0-0 in casa della Tuscar.

Giuseppe Stefanachi