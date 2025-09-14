Buratti carica il Trodica. "Ritmo e aggressività per fare punti a Jesi»

"In Eccellenza vince chi sbaglia e non chi gioca meglio, è determinante il livello di concentrazione". È quanto dice Roberto Buratti, allenatore del Trodica, alla viglia del match a Jesi dopo il pareggio interno con la Fermignanese che ha segnato due gol nel recupero della prima giornata. Ma è un Trodica che presenta le novità Bellusci e Misuraca. "Sono pronti, partiranno dall’inizio". Altri due giocatori di esperienza e qualità ai quali Buratti chiede quel qualcosa in più perché Trodica possa muovere la classifica. "Da loro mi attendo lo stesso da Passalacqua, Cognigni, Spagna, Ferreira e dagli altri campioni, e cioè di darci una mano portando con umiltà l’esperienza e mettendola a servizio dei giovani e del gruppo. I ragazzi si sono innanzitutto dimostrati di essere veri uomini. Solo dando una mano l’uno con l’altra è possibile ottenere qualcosa di buono". La rosa è stata completata con gli ultimi due arrivi. "Siamo al completo e non abbiamo più scusanti. Dovremo scendere in campo con la giusta mentalità, si gioca su un campo non bellissimo dove dovremo mettere ritmo e aggressività. C’è entusiasmo nonostante le prime due gare al di sotto delle aspettative, a Trodica si sta scrivendo una bella storia e a Jesi dobbiamo dare una significativa risposta".