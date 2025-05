Busalla in Eccellenza, Vallescrivia e Sammargheritese ai playoff: retrocedono Forza e Coraggio e Psm Rapallo

L’ultima giornata del campionato di Promozione non regala particolari sorprese. Il Busalla festeggia il passaggio in Eccellenza, già conquistato da molte settimane. Vallescrivia e Sammargheritese accederanno alla fase regionale dei playoff. In coda alla classifica retrocedono Forza e Coraggio e Psm Rapallo. A disputare i playout saranno invece Panchina e Follo, rispettivamente terzultima e quartultima forza del girone. L’11 maggio gli spezzini giocheranno in trasferta e poi il 18 ospiteranno gli avversari in casa. Risultati e marcatori dell’ultima giornata di campionato.

Don Bosco-Canaletto 1-0

Marcatori: 87’ Pesare

Vittoria di misura del Don Bosco che, al termine di un match avvincente, supera il Canaletto. Da segnalare al 38’ il palo colpito da Conti in rovesciata. Nel finale Pesare recupera palla sulla linea laterale, salta due uomini e chiude sul primo palo.

Vallescrivia-Follo 1-2

Marcatori: 22’,29’ Parmigiani (F), 47’ Spadoni (V) (rig.)

Non basta la vittoria al Follo per scongiurare i playout. Al 22’ Parmigiani è il più lesto a deviare in rete la palla dopo un’azione confusa in area. Al 29’ raddoppia dopo uno scambio con Gabrielli. Al 47’ Spadoni realizza un penalty.

San Desiderio-Tarros 4-1

Marcatori: 20’ aut. Cavazzoni (T), 36’ Casella (S), 79’ Casagrande (S), 85’ Mereto (S), 87’ Neri (T). Al 20’ su cross innocuo di Berti un impreparato Cavazzoni fa autogol. Al 36’ dopo un retropassaggio il portiere ospite cerca di scartare Casella che gli porta via la palla e raddoppia. Al 79’ di piatto Casagrande fa 3-0. All’80’ Mereto di testa cala il poker. All’87’ sponda di petto di Petriccioli per Neri che di destro al volo dal limite accorcia le distanze.

Forza e C.-Sammargherit. 1-4

Marcatori: 13’ Attanà (S), 18’ Heredia (F), 64’ Traverso (S), 68’ Tomè (S), 84’ Amandolesi (S)

Vittoria senza discussioni della Sammargheritese che nella ripresa prende il largo, affondando la Forza e Coraggio.

Calvarese-Magra Azzurri 0-0

Con questo risultato il Magra Azzurri si assicura la permanenza della categoria.

Levanto-Beverino 2-1

Marcatori: 18’ Monacizzo (L), 28’ Benmoumen (B), 36’ Del Vigo (L)

Buona affermazione del Levanto che festeggia la salvezza. Prima passa in vantaggio con Monacizzo e poi reagisce al momentaneo pareggio di Benmoumen con la rete vincente di Del Vigo.

