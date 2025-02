Buscè ora può esultare: "Ci voleva per il morale"

"Ci voleva per il morale, ci voleva per i ragazzi". Non lo dice, ma Antonio Buscè si è tolto un peso dalle spalle. Il ritorno alla vittoria del suo Rimini contro l’Ascoli è di quelli che rendono importante il lavoro fatto stringendo i denti nell’ultimo mese. "Abbiamo dato continuità alla buonissima prestazione che abbiamo fatto con il Perugia – lo ricorda subito l’allenatore dei biancorossi – Ancora una volta questa squadra ha risposto bene nei momenti difficili. Quando si gioca bene e non si vince si rimane sempre con l’amaro in bocca. Con l’Ascoli la squadra ha dimostrato tutto il lavoro che sta facendo".

Poi sugli episodi Buscè è chiaro. Soprattutto sull’espulsione di Marsura che ha mandato su tutte le furie i marchigiani. "Abbiamo tenuto il campo per tutta la durata della partita. Se non erro Colombi ha fatto una parata da un tiro di 30 metri. Abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco. Quando i ragazzi cercano di essere positivi, con l’intensità alta, è chiaro che prendi il sopravvento. Sono luoghi comune dire che si è rimasti in dieci altrimenti sarebbe andata diversamente... Il Rimini ha fatto una grande partita, ho visto i giocatori sempre propositivi, pronti ad aggredire in avanti. E quando è così raccogli ciò che ti meriti".

Una botta di fiducia a poche ore dalla semifinale di coppa col Trapani.