C FEMMINILE. Spezia Women all’assalto dell’Ivrea

Trasferta difficile per lo Spezia Women, di scena oggi a Ivrea in un match importante per la conquista del 5° posto. La settimana è purtoppo iniziata con la brutta notizia dell’infortunio di Tumane che con la nazionale Lettone in Nations League si è rotta il crociato del ginocchio sinistro, già operato a settembre dello scorso anno. Il via alle 14,30 al Comunale di Volpiano, arbitra Garbo di Monza. Con lo staff tecnico composto da Morbioni (nella foto), Benfari, Erbetta e Aliboni al seguito i dirigenti, Pagano Maarouf e Alberti. Le convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua, Sansevieri, Scucka, Vacchino.

M.Z.