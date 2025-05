Caccia al mister. Voria e Maccarone sono più lontani. Restano due opzioni

Si stringe la cerchia degli allenatori attenzionati dal Siena per la prossima stagione. Se infatti Gill Voria, che il ds Simone Guerri aveva inserito tra i papabili, sembra destinato a tornare nel settore giovanile bianconero (con la possibile partenza del responsabile Roberto Pierangioli, da vedere da chi sarà riempita l’eventuale casella vuota), Massimo Maccarone sembra destinato a entrare a far parte dello staff di Roberto Mancini, prossimo a iniziare una nuova avventura. Rimangono in lizza, tra quelli circolati, i nomi di Lucio Brando e Tommaso Bellazzini. Sul tecnico ex Seravezza Pozzi (la società Lucchese ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio, per la panchina, di Cristiano Masitto), sembra esserci anche il Grosseto (Consonni potrebbe finire al Follonica Gavorrano): per il club maremmano Brando potrebbe essere l’alternativa giusta ad Aglietti e Indiani, i primi due nomi nella lista delle preferenze. Tommaso Bellazzini, giovane dalle belle speranze, che si è messo ben in mostra alla guida del Ghiviborgo, sembra essere allora il profilo più ‘caldo’. Anche per lui le proposte di certo non mancano, si è parlato anche della Pianese, in Serie C.