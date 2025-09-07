Caccia alla qualificazione. Oggi il ritorno di Coppa

Caccia alla qualificazione agli ottavi nelle odierne gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza per i 4 team di zona. Partiamo dalla Real Cerretese, che alle 15 al Puskas di Signa proverà a difendere l’1-0 inflitto una settimana fa allo Zenith Prato. Tutta in equilibrio, invece, la sfida tra Fucecchio e Cenaia che domenica scorsa hanno impattato 1-1. Stavolta si gioca alle 15 al Corsini di Fucecchio, dove mister Menichetti potrà contare anche sull’ultimo arrivato Christian Lamberta. Attaccante esterno classe 2006 scuola Empoli, che nell’ultima stagione ha militato in D con il Licata e nel torneo di Primavera 2 col Monopoli. Servirà un’impresa, invece, a Montespertoli e Certaldo, chiamate a ribaltare il 2-0 dell’andata rispettivamente alle 15 al Bozzi di Firenze contro la Rondinella e alle 17 in casa della Colligiana. Scendendo nella Coppa Italia di Promozione, invece, dopo l’1-1 di domenica scorsa col Montelupo, oggi alle 15.30 il Castelfiorentino United fa visita al San Miniato Basso per la seconda giornata del triangolare di primo turno. Oggi prende inoltre il via pure la Coppa Toscana di Seconda Categoria, dove spicca il derby tutto empolese tra Monterappoli e Santa Maria, alle 16 a Cambiano (spettatore interessato il Capraia). Alle 15.30 a Ponte a Cappiano, invece, i calligiani ospiteranno il Castelfranco (riposa il Santa Maria a Monte), mentre alla stessa ora a Montaione altro sentito derby tra Aurora e Corazzano (riposa Casenuove Gambassi). Turno di riposo pure per il Lazzeretto (si gioca Capanne-Sanromanese), che ha completato la rosa con il centrocampista Alessio Testa (‘97), ex Monsummano, Montagna Pistoiese, Chiesina Uzzanese e Cintolese. Simone Cioni