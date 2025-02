CAcio, in prima categoria il serricciolo torna a muovere la classifica nonostante le numerose assenze. Paolini soddisfatto: "Ci è mancata la zampata finale ma siamo sulla buona strada»

Buon punto del Serricciolo non tanto per la classifica che si muove di pochissimo, ma per la prestazione dimostrata contro la Torrelaghese, ottima formazione che è venuta all’Arcinaso con l’intento di fare il risultato. "La nostra è stata una buona gara – commenta il segretario Gilli – considerando le tante assenze che avevamo, non ultima quella di Berti che ha costretto il mister a rivoluzionare la difesa. Con Mosti e Casciari out per squalifica, l’unico baluardo era rimasto Guelfi. A destra Giannantoni, al rientro dopo quasi un anno e mezzo, e a sinistra Vegnuti Mattia e centrale, assieme a Guelfi, l’ottimo Piscopo. A centrocampo rientrava Vegnuti Marco dopo quasi due mesi, mentre in attacco era titolare Barbasini che un ragazzo del 2006. In corso di gara sono poi subentrati Bui, punta classe 2007, e Calvo, centrocampista classe 2006. Il pareggio (0-0) è tutto sommato il punteggio più giusto".

Anche mister Paolini è contento della prova dei suoi ragazzi: "Questa volta sono soddisfatto – spiega – perché non era una partita semplice. I 3 punti ci avrebbero fatto decisamente più comodo, ma considerando il fatto che ho potuto fare la formazione solo dopo il riscaldamento direi che è andata bene. Voglio ringraziare Bambini, il tecnico della Juniores, per la disponibilità perché senza l’aiuto dei suoi ragazzi saremmo davvero in difficoltà. L’undici titolare l’ho inventato all’ultimo a causa delle squalifiche, degli infortuni e di qualche giocatore recuperato in extremis. Con queste premesse siamo scesi su un campo pesantissimo e abbiamo sfoderato una prestazione di grande cuore, dove tutti si sono applicati al massimo, correndo tantissimo. Il pareggio lo ritengo un risultato giusto perché ci sono state occasioni da ambo le parti. Ci è mancata la zampata finale, ma sono convinto che questa sia la strada corretta. Ora testa a Mulazzo perchè per noi quel derby sarà un vero crocevia".

Ilaria Gallione