Cade il Salavetitia. Ma resta al comando

In Terza categoria si è giocata la 21ª giornata (8ª di ritorno) sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara.

Girone lucchese. In vetta allunga il Vorno che ora è in fuga (a +7 e con pure una gara in meno) dopo aver vinto 4-3 col Bargecchia e approfittando della sconfitta della seconda della classe Sant’Alessio. I collinari tuttavia hanno venduto cara la pelle contro la capolista andando sì sotto 3-0 nel primo tempo ma reagendo alla grande nella ripresa coi gol di Chiusalupi su punizione, Peruffo e poi Gemignani su rigore. Ancora una sconfitta per il Lido di Camaiore che, sempre alle prese con squalifiche e infortuni, perde 2-1 sul campo del Traversagna non bastandogli il gol del capocannoniere Marzio Luisotti (al 21° sigillo in campionato). Pari 3-3 dello Stiava in uno dei due "monday-night": per i gialloblù reti di Cecchini, Marchetti e Caniparoli... mentre per lo Spianate c’è la tripletta di Panichi. Gli altri risultati: Veneri-Sant’Alessio 2-1; Real Borgo Pittini-Atletico Marginone 3-1; Villa Basilica-Galleno 2-1; Lammari-BioAcqua AV Le Case 2-0.

Girone apuano. Qui la sfida al vertice resta apertissima dopo che sabato hanno perso le due battistrada. Il Salavetitia Seravezza rimane primo nonostante la caduta 1-0 sul campo della Gragnolese (i verdazzurri finiranno con ben 5 espulsi fra campo, dove chiude in 8, e panchina) poiché l’inseguitrice Monti a sua volta perde di “cortomuso“. Si (re)inserisce così nella lotta al titolo la Don Bosco Fossone (già vincitrice della Coppa provinciale di Massa Carrara) portandosi a -1 dal secondo posto e a -3 dalla vetta... avendo per altro una partita in meno da dover ancora recuperare. Venerdì sera il turno si era aperto col poker dello Sporting Forte dei Marmi quarto della classe: il 4-0 è opera di Jacopo Salini, Alessio Barbieri, Michele Ambrosi e Fabio Perregrini. La Montagna Seravezzina fa 1-1 in casa con la San Marco Luni dopo esser passata in vantaggio su autorete. Sconfitta 3-1 a Podenzana per lo Sporting Marina (in gol con Giannecchini). Perde 2-1 a Fossone il Retignano cui non basta il sigillo di Marsili. Gli altri risultati del 21° turno: Monti-Spartak Apuane 0-1; Attuoni Avenza-Cinquale 5-1.