Cade la Fivizzanese, il Montignoso si avvicina

RICORTOLA

0

CARRARESE GIOVANI

3

RICORTOLA: Murgese; Veralli, Vanni, Angeloni, Guadagnucci (16’ st Gallone), Michelucci, Giusti (22’ st Bertelloni), Sacchetti (13’ st Pezzetti), Sabatini, Conti (30’ st Stocchi), Bertuccelli. A disp. Sacchi, Cola Antonini, Mannucci, Bernuzzi, Bonni. All. Fini.

CARRARESE GIOVANI: Novarino; Giuntoni, Conti (30’ st Mallegni), Ragonesi (30’ st Scaletti), Agnesini, Provenzano, Lombardini, Arnieri (39’ st Guidi M.), Martinucci, Dell’Amico, Guidi L.(16’ st Biasci). A disp. Poli, Battistini, Da Pozzo. All. Nardini.

Arbitro: Girolami di Pontedera.

Marcatori: 6’ e 47’ pt Lombardini, 8’ st Arnieri.

Note: ammoniti: Sacchetti, Conti, Pezzetti, Fini (R); Ragonesi, Guidi L., Arnieri (C).

MASSA – Sul campo "neutro" di Remola, la Carrarese Giovani domina contro il Ricortola, trovando 3 punti pesantissimi nella corsa verso il primo posto. I ragazzi di Nardini partono forte e dopo 6’ passano in vantaggio con Lombardini che, imbeccato da Martinucci, scarta il portiere e deposita in rete. I neroverdi provano a non scomporsi per trovare con calma il pareggio. Nel finale di tempo, però, si ripete la scena dei primi minuti: Martinucci mette Lombardini di nuovo a tu per tu con Murgese. Questa volta il numero 7 ospite supera il portiere locale con un pallonetto. Non paghi, gli azzurrini premono sull’acceleratore anche nelle prime battute della ripresa. Protagonista ancora Martinucci, che serve l’assist ad Arnieri, che con un tocco delicato firma il 3-0 finale.