Calasanzio fa suo il derby. Capraia non molla il passo

Vittorie importanti per Calasanzio e Casenuove Gambassi nel girone B della Terza Categoria di Pisa. I primi infatti regolano 2-1 a Pagnana il Ponzano nel derby tutto empolese (decidono le reti di Costa e Taddei) e conservano il primato in classifica con 38 punti, uno sopra ai termali, i quali grazie alle reti nella ripresa di Carcione su punizione e di Meoni sugli sviluppi di un corner hanno espugnato il campo del Ponte a Elsa scavalcandolo in classifica (i biancorossi hanno però una gara in meno). Stasera alle 21, sempre a Pagnana, il Calasanzio ha però l’opportunità di allungare nel recupero della 17esima giornata contro il Monteserra. Nel medesimo girone una doppietta di Pinori, nove gol stagionali, ha permesso al Giovani Fucecchio 2000 di uscire indenne dal difficile campo del Santa Maria a Monte (2-2 il finale). Pari che permette ai bianconeri di agganciare a quota 17 Monteserra e Atletico Le Melorie.

Passando al raggruppamento A di Firenze prosegue la sfida a distanza per la promozione diretta tra San Polo e Capraia, in attesa dello scontro diretto del prossimo 23 febbraio, con i chiantigiani attualmente avanti di tre punti ma con i gialloblu di Costoli che hanno una partita in meno avendo già osservato il proprio turno di riposo. Il San Polo ha espugnato 3-2 Marcialla. Per i padroni di casa Giordano aveva pareggiato su rigore già nel primo tempo il momentaneo vantaggio ospite e Trentanovi ha accorciato le distanze nel finale. Tutto facile invece al Brandani di Montelupo per il Capraia, che ha travolto 6-1 il Quinto con la doppietta di Fornai e i gol di Allegri, Pellegrini, Ciulli e Boni. Niente da fare invece per il Serravalle, che pur giocando ad armi pari sul campo del quotato Duccio Dini si arrende 2-0 con una rete per tempo dei fiorentini. Intanto, al termine di due settimane di turbolenze interne il direttore sportivo Tommaso Pepe ha rassegnato le proprie dimissioni per divergenze con la società sulla gestione tecnica della squadra. Infine, nel posticipo di lunedì scorso, dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche, il Cortenuova è stato superato 2-1 in casa dal Peretola (gol rossoblu di Lo Prinzi). Goleada interna invece per il Lazzeretto nel torneo Pistoiese, dove con le doppiette di Valenti, Zapparata e Morelli e il gol di Ejlli i biancorossi hanno travolto 7-1 il fanalino di coda Ligacutiglianese. Lazzeretto che sale così a 31 punti rimanendo in scia alla zona play-off, distante solo 4 punti (dovrà però essere accorciato anche il distacco dal terzo e secondo posto per poter partecipare agli spareggi promozione). Sconfitta casalinga di misura infine per il Galleno, che nel girone B di Lucca cede 1-0 al Lammari, rimanendo penultimo con 10 punti.

Simone Cioni