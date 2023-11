Calcetto. Exploit Versilia: ora è al comando

Serie C1. Il Versilia C5 supera, in trasferta, il Deportivo Chiesanuova per 4-3 e balza in testa alla classifica. Decisive le doppiette dei fuoriclasse Pitondo e Tintori. “Vinto una partita molto difficile - sottolinea Matteo Paperini -. Il nostro sogno continua”.

Classifica: Versilia C5 28; Monsummano C5 26; Città di Massa 21; Alberino 20; Futsal Torrita 19; San Giovanni C5 e Sporting Tau Futsal 16; Ibs Le Crete 12; La 10 Soccer e Virtus Calcio Poggibonsi 10; Firenze C5 8.

Giovanili. Testa della classifica raggiunta anche dalla Under 15 che vince 6-3 contro Futsal Prato, nello scontro diretto. Francesconi 2, Pucci, Pagni, Casarino e Selis. Festeggia anche la Under 19 che liquida 5-0 lo Scintilla. Tris di Neri e acuti di Gigliotti e Gianneschi.

Serie C2. Finisce in parità 2-2 il derby di alta classifica tra il Massarosa C5 e il Futsal Viareggio, di fronte ad un pubblico caldo e che ha riempito la tribunetta del Pardini Center di Lido di Camaiore. Pari che soddisfa Matteo Panconi del Massarosa: “Sono orgoglioso di questa squadra. Eravamo orfani, causa squalifiche ed infortuni, di alcuni dei nostri migliori giocatori e ciò poteva essere un elemento demotivante. Al contrario, invece, siamo scesci in campo con una grinta incredibile ed avremmo anche potuto vincerla ad un certo punto, ma un pareggio è il risultato più giusto per quello espresso in campo dalla due squadre”.

Classifica: Futsal Lucchese 25; San Frediano 24; Futsal Viareggio 22; Massarosa C5, Cus Pisa, Margine Coperta e Massa 19; Quattro Squadre 12; Montalbano Cecina 11; Toringhese 10; Atletico Viareggio 7; Scintilla e Giovani Granata Monsummano 4; Securjob 2; Elba 97’ 0.

Femminile. Dilaga l’Atletico Viareggio che surclassa il Santa Maria a Monte 12-0. Poker di Carabba, triplette di Lagreca e Giubbolini, doppietta di Lucarelli. “Proviamo ad allungare in classifica” dice Guido Colonna.

Classifica: Atl. Viareggio 12; Firenze C5 e Poggio a Caiano 9; San Giovanni C5 e Futsal Pantere 7; Worange Pistoia 6; Dinamo Florentia 5; Follonica Gavorrano 2; Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti