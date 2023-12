Calcetto. Il Versilia si conferma al comando. Viareggio insegue la Lucchese

Serie C1. Il Versilia supera 5-1 il La 10 Soccer a Livorno. Alla tripletta di Tintori su aggiungono i singoli fu Ciardelli e Gambino. “Partita in pieno controllo” sottolinea Matteo Parerini.

Classifica: Versilia 35; Monsummano 33; Futsal Torrita 31; Città di Massa 28; Alberino 24; San Giovanni Calcio e Sporting Tau Futsal 22; Ibs Le Crete 15; Virtus Calcio Poggibonsi 14; La 10 Soccer 11; Deportivo Chiesanuova 9; Verag Villaggio, Firenze e Five to Five 8; Gf Rione 6.

Giovanili. La Under 13 del Versilia piega il È Bello Insieme con i centri di Cerruto 3, Galli 2, Lazzari 2 e Pellegrini.

Serie C2. Il Futsal Viareggio passa 4-2 sul parquet del San Frediano con Laras 2, Belli e Ricci. Fa 5-5 il Massarosa contro l’Md United-Margine Coperta. Tris di Tonelli e acuti di Paolicchi e Roggio. “Un punto guadagnato, contro una contendente ai playoff, al netto delle numerose assenze. Panchina corta, ma come sempre grande cuore” sottolinea Matteo Panconi. Rocambolesco è anche il 6-6 tra Atletico Viareggio e Polisportiva Quattrosquadre. I centri di Mbaye, Stella e Palagi si sommano alla tripletta di Galli. “Peccato - commenta Sonny Manfredini -. Sino alla fine eravamo avanti”.

Classifica: Futsal Lucchese 31; Futsal Viareggio 28; San Frediano 27; Cus Pisa 25; Futsal Massa 22; Massarosa e Md United-Margine Coperta 20; Polisportiva Quattrosquadre 16; Montalbano Cecina 14; Toringhese 13; Secur Job e Atletico Viareggio 8; Scintilla e Giovani Granata 4; Elba 3.

Sergio Iacopetti