Calcetto maschile e femminile

Prestazione maiuscola del Versilia fuori casa. Massarosa corsaro, Viareggio gioca a tennis.

di SERGIO IACOPETTI
22 ottobre 2025
Una formazione giovanile del Versilia che partecipa ai campionato di calcetto

Una formazione giovanile del Versilia che partecipa ai campionato di calcetto

Serie B. Il Versilia fa 2-2 sul parquet della Mattagnese. A segno Galli e De Angeli. "Prestazione maiuscola nonostante le tante assenze - sottolinea Matteo Paperini -. La squadra compatta che ha lottato su ogni pallone. Peccato aver subito il gol del pareggio a 35" dalla fine".

Classifica: Antenore Padova 6; Baraccaluga, Mattagnese, Italgronda Prato e Arpi Nova 4; Versilia e Villafontana 2; Boca Livorno, Balca Poggese, Bagnolo e Le Crete 1; Torrita 0.

Serie C2. Il Massarosa C5/Family Service viola 3-2 il domicilio dello Scintilla. A segno Del Frate, Tonelli e Giorgio. "Partita dai due volti - dice Matteo Panconi -. Primo tempo e dominato e ripresa in affanno. Comunque la vittoria è arrivata". Vince anche il Futsal Viareggio per 8-1 contro l’Hellas Livorno. Perde 14-3 l’Eis Versilia contro il Tau.

Classifica: Massarosa C5/Family Service, Futsal Viareggio, Sporting Tau, Isola d’Elba, La 10 Soccer e Massa 3; Slac, Lucchese, Maremma, Hellas Livorno e Eis Versilia 0.

C2 Femminile. L’Atletico Viareggio rifila un tennistico 6-0 al Traverde. Tris di Fossi, doppio Amadei e singolo di Boccadoro. Classifica: Atletico Viareggio, Il Decoratore Pistoia e San Giusto 9; San Giovanni, Firenze e Worange Pistoia 6; L’Alter Ego 3; Gf Rione, Isola d’Elba, Olimpiacolle, Santa Maria a Monte, Follonica-Gavorrano e Traverde 0.

Sergio Iacopetti

