Calcetto maschile e femminile

Serie B. Il Versilia fa 2-2 sul parquet della Mattagnese. A segno Galli e De Angeli. "Prestazione maiuscola nonostante le tante assenze - sottolinea Matteo Paperini -. La squadra compatta che ha lottato su ogni pallone. Peccato aver subito il gol del pareggio a 35" dalla fine".

Classifica: Antenore Padova 6; Baraccaluga, Mattagnese, Italgronda Prato e Arpi Nova 4; Versilia e Villafontana 2; Boca Livorno, Balca Poggese, Bagnolo e Le Crete 1; Torrita 0.

Serie C2. Il Massarosa C5/Family Service viola 3-2 il domicilio dello Scintilla. A segno Del Frate, Tonelli e Giorgio. "Partita dai due volti - dice Matteo Panconi -. Primo tempo e dominato e ripresa in affanno. Comunque la vittoria è arrivata". Vince anche il Futsal Viareggio per 8-1 contro l’Hellas Livorno. Perde 14-3 l’Eis Versilia contro il Tau.

Classifica: Massarosa C5/Family Service, Futsal Viareggio, Sporting Tau, Isola d’Elba, La 10 Soccer e Massa 3; Slac, Lucchese, Maremma, Hellas Livorno e Eis Versilia 0.

C2 Femminile. L’Atletico Viareggio rifila un tennistico 6-0 al Traverde. Tris di Fossi, doppio Amadei e singolo di Boccadoro. Classifica: Atletico Viareggio, Il Decoratore Pistoia e San Giusto 9; San Giovanni, Firenze e Worange Pistoia 6; L’Alter Ego 3; Gf Rione, Isola d’Elba, Olimpiacolle, Santa Maria a Monte, Follonica-Gavorrano e Traverde 0.

Sergio Iacopetti