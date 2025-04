Calcetto serie B, C2 e femminile. Il Versilia/Sgs è salvo. Massarosa ai playoff

Versilia/Sgs Gestione Servizi salvo in serie B, Massarosa/Family Service ai playoff di serie C2 e Atletico Viareggio che risale in classifica nel femminile.

Serie B

La doppietta di De Angeli e l’acuto di Pitondo valgono il 3-2 del Versilia/Sgs Gestione Servizi sull’Italgronda Prato.

Classifica: X Martiri 46; Villafontana 41; Bagnolo 35; Balca Poggese 34; Arpi Nova Campi Bisenzio, Italgronda Prato e Versilia/Sgs Gestione Servizi 31; Boca Livorno 30; Mattagnese 29; Real Casalgrandese 23; Toringhese 21; Sangiovannese 8.

Giovanili

La Under 17 vince contro Futsal Prato (Francesconi, Ciccarelli, Polloni. Raggruppamento Primi Calci: Versilia-Bellaria 3-0 (Tosoni 2, Mazzotta). Vesilia-Prato 4-(Bernardini, Tosoni, Bozzo, Mazzotta). Versilia-Bellaria 5-3 (Giangrasso 2, Bozzo 2, Tosoni). Versilia-Prato 4-0 (Bozzo, Bernardini, Omati, Tosoni). Vince 6-2 la Under 19 (nella foto) contro Torrita (Di Pierro 2, Simoni 2, Barsanti, Ganovelli). I Pulcini vincono 13-0 contro Midland (Corfini 7, Bonuso 3, Neri, Barattini, Menichini). La Under 13 batte 10-3 Quartotempo (Pellegrini, Pinato 2, Maggi 4, Zuppardi 1, Zerini 2).

Serie C2

Il Massarosa/Family Service vince 8-3 contro l’Elba 97. Tris di Michelotto, doppio Gennai e Preci e singolo di Roggio. Dilaga il Futsal Viareggio 9-0 sulla Virtus Maremma. Al poker di Petri si aggiungono i centri di Laras, Vairo, Ricci, Ratti e Della Casa Marchi.

Classifica: Five to Five 47; Slac 44 e Quattrosquadre 44; Massarosa/Family Service 42; Massa 38; Toringhese 36; Viareggio 27; Scintilla 23; Elba 17; Deportivo 14; Maremma 10; Hellas Livorno 2.

Femminile

Tour del force per l’Atletico Viareggio. Prima arriva il 3-5 contro il Worange Pistoia (Giorgetti 2, Fossi), poi il bel 9-0 sull’Elba 97 (Giubbolini 5, Fossi 2, Di Martino, Balduini), infine il 5-5 contro il San Giusto. Altro poker di bomber Giubbolini (33 reti e capocannoniere del campionato) e singolo di Guizzonato.

Classifica: Montebianco Prato 57; Il Decoratore Pistoia 44; Firenze 38; L’Alter Ego 2.0 e Worange Pistoia 33; Pantere 32; Follonica-Gavorrano e Gf Rione 20; Atletico Viareggio 17; San Giovanni e San Giusto 13; Elba 7.

Sergio Iacopetti