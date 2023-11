Calcetto serie C1. Versilia all’inseguimento del Monsummano. In C2 bene Viareggio e Massarosa

Serie C1. Il Versilia C5 vince e allunga la classifica, restando unica inseguitrice della capolista Monsummano C5. Contro il Firenze C5 è un netto 8-2 timbrato dalla tripletta di Bertoldi, la doppietta di Tintori ed i singoli di Gambino, Ciardelli e Cattani. “Successo importante che ci permette di allungare in classifica” sottolinea Matteo Parerini. Ma il buon periodo di forma versiliese è dimostrato anche dal passaggio di turno in Coppa Italia. Contro il Città di Massa, dopo il 2-1 dell’andata, arriva l’1-0 firmato Tintori che vale il passaggio ai quarti di finale.

Classifica: Monsummano C5 26; Versilia 25; Città di Massa e Futsal Torrita 18; Alberino 17; San Giovanni C5 16; Sporting Tau Futsal 15; Ibs Le Crete 12; Virtus Calcio Poggibonsi 10; Deportivo Chiesanuova e Verag Villaggio 8; La 10 Soccer 7; Firenze C5 e Five to Five 5; Gf Rione 2.

Giovanili. La Under 19 del Versili perde 6-5 contro la Virtus Poggibonsi. Vani i centri di Polloni 2, Vagli 2 e Gigliotti.

Serie C2. Nella settimana dell’Atp di tennis, arrivano successi tennistici per le versiliesi. Il Futsal Viareggio fa la voce grossa e liquida 8-2 l’Md United-Margine Coperta. Alla tripletta di Ratti si aggiungono una autorete a favore ed i centri di Belli e Petri. Vince 6-4 il Massarosa C5 sul parquet dello Scintilla 1945. Super protagonista Roggio, che ne realizza addirittura cinque. A segno anche Tonelli. “Successo importante su un parquet difficile, causa anche la scarsa illuminazione” commenta Matteo Panconi. Cade invece 8-2 l’Atletico Viareggio contro la Toringhese C5. I centri di Manfredini e Stella rendono il passivo solo meno pesante. “Sconfitta meritata. Abbiamo giocato male” ammette lo stesso Sonny Manfredini.

Classifica: Futsal Lucchese 22; Futsal Viareggio e San Frediano Calcio 21; Md United-Margine Coperta 19; Massarosa C5 18; Cus Pisa e Futsal Massa 16; Quattro Squadre 12; Montalbano Cecina 11; Toringhese C5 10; Atletico Viareggio 7; Scintilla 1945 e Giovani Granata Monsummano 4; SecurJob Fc 2; Elba 97 0.

Sergio Iacopetti