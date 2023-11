Calcetto. Versilia e Viareggio fanno il pieno. Iniziato il campionato femminile

Due turni di campionato di calcio a cinque a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, e l’inizio anche della stagione femminile. Il Futsal è sempre più protagonista in Versilia con risultati che fanno ben sperare per la nutrita rappresentanza di formazioni versiliesi.

Serie C1. Il Versilia C5 fa 6 punti in due partite. Il successo per 6-3 sul San Giovanni C5 (Pitondo 3, Bertoldi, Bonelli e Tintori) è bissato dall’8-1 rifilato al Five to Five (Tintori 3, Pitondo 2, Bonelli 2 e Taddeucci). La doppia affermazione proietta la squadra al secondo posto alle spalle del Monsummano.

Classifica: Monsummano C5 17; Versilia C5 16; Futsal Torrita e Alberino 14; San Giovanni C5 12; Sporting Tau Futsal e Città di Massa C5 11; Ibs Le Crete 8; Verag Villaggio C5, La 10 Livorno e Virtus Calcio Poggibonsi 7; Deportivo Chiesanuova 5; Firenze C5 4; Five to Five 2; Gf Girone C5 1.

Serie C2. Doppia vittoria anche per il Futsal Viareggio che appare sempre più convinto dei propri mezzi. Dopo il 10-1 sul Secur Job Fc (Laras 3, Belli 2, Amadei, Iodice, Petri, Ratti e Della Casa), arriva il 5-4 sulla Polisportiva Quattrosquadre Futsal (Belli 3, Gemignani, Ratti). Molto pimpante il Massarosa C5 che dopo il roboante 13-1 rifilato ai Giovani Granata (Tonelli 4, Benedetti 2, Paolicchi 2, Menichini 2, Polloni, Rosata e Roggio), supera 6-2 la Toringhese (Tognarelli 2, Tonelli 2, Roggio). Non ingrana, invece, l’Atletico Viareggio che perde 13-0 contro il San Frediano.

Classifica: Futsal Viareggio 18; Futsal Lucchese 16; Md United-Margine Coperta 13; Massarosa C5 e San Frediano 12; Cus Pisa e Futsal Massa 10; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 9; Montalbano Cecina 7; Giovani Granata 4; Toringhese 3; Secur Job Fc 2; Atletico Viareggio e Scintilla 1945 1; Elba 97 0.

Femminile. Esordio vincente per l’Atletico Viareggio che supera 4-3 il WOrange Pistoia con i centri di Carabba, Lagreca, Marcucci e Lucarelli. Classifica: Atletico Viareggio, Dinamo Florentia, Poggio a Caiano 1909 e San Giovanni C5 3; Firenze C5, Futsal Pantere 2023, WOrange Pistoia, Follonica Gavorrano e Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti