Calcetto. Versiliesi scatenate. Avanti a suon di gol

Serie C1. Un Versilia a tutta passa 5-2 anche sul parquet del Verag Villaggio. Doppio Tintori e singoli di Bertoldi e Ussi, ma la vera notizia è il centro del nuovo arrivato Cattani, reduci da diversi campionati di serie A2.

Classifica: Monsummano 20; Versilia 19; Futsal Torrita 17; Alberino, Città di Massa e Tau Futsal 14; San Giovanni 12; Ibs Le Crete e Deportivo Chiesanuova 8; Virtus Poggibonsi, La 10 Livorno e Verag Villaggio 7; Five to Five 5; Firenze C5 4; Gf Rione C5 1.

Giovanili. La Under 19 del Versilia supera, con un tennistico 6-2, Quarto Tempo Firenze. Doppiette per Polloni, Vagli e Gigliotti. Molto bene anche la Under 15 che batte 5-1 il Futsal Pistoia. Alla tripletta di Francesconi si aggiungono i centri di Pucci e Barsotti. La Under 13, invece, perde contro il Città di Massa. Non bastano Damiani e Laventure.

Serie C2. Prosegue la marcia del Futsal Viareggio che soffre, ma alla fine regola 5-4 la Polisportiva Quattrosquadre Futsal. Tris di Belli e acuti di Gemignani e Ratti. Cade, invece, rovinosamente il Massarosa C5 sconfitto 1-6 dal Futsal Massa. A segno il solo Roggio. Turno di riposo per l’Atletico Viareggio.

Classifica: Futsal Viareggio 18; Futsal Lucchese 16; Md United-Margine Coperta 13; Massarosa C5 e San Frediano 12; Cus Pisa e Futsal Massa 10; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 9; Montalbano Cecina 7; Giovani Granata 4; Toringhese 3; Secur Job Fc 2; Atletico Viareggio e Scintilla 1945 1; Elba 97 0.

Femminile. Bastano Lucarelli e Marcucci all’Atletico Viareggio, che si conferma in testa, per regolare 2-0 il Follinica Gavorrano.

Classifica: Atletico Viareggio 6; San Giovanni e Dinamo Florentia 4; Firenze C5, Poggio a Caiano 1909 e WOrange Pistoia 3; Futsal Pantere, Follonica Gavorrano, Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti