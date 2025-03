Calcio 1ª e 2ª categoria. Brugnato ’anticipa’ con l’Atletico Casarza

In questo fine settimana in programma solo un anticipo della 24ª giornata del girone D di Prima categoria: Atletico Casarza Ligure-Brugnato (Casarza Ligure ore 15 arbitro Conti di Genova). Entrambe le compagini cercheranno la vittoria i padroni di casa, undicesimi, per allontanarsi dalla zona playout che è minacciosa essendo ad una sola lunghezza da loro. Il team di Valter Lunghi è invece sesto a tre punti dal quinto posto attualmente occupato dalla Bolanese che ha una partita in meno. Posizione la quinta in classifica che consente di partecipare ai play-off. Tutti gli altri incontri del girone si svolgeranno domani, domenica 16 marzo.

SECONDA CATEGORIA

In calendario anche due anticipi della 19ª giornata del girone F di Seconda categoria con il seguente programma: Bolanese B-Rebocco (Bertolotti Bolano 15 Guidi della Spezia), Speziasportale-San Lazzaro Lunense (Pieroni Pieve 18 Ravenna di Chiavari). La partita più interessante è senz’altro quella tra lunensi e spezzini in quanto le due contendenti sono in lotta per entrare nella zona playoff, in quanto sono rispettivamente al sesto ed al settimo posto non distanti dal quinto posto occupato dal Monterosso.

P.G.