CALCIO 1ª E 2ª categoria. Brugnato-Santerenzina. In palio punti pesanti

La capolista Brugnato vuole mantenere la testa del girone E di Prima categoria e per farlo cercherà di vincere l’anticipo dell’11ª giornata di oggi pomeriggio contro la Santerenzina (calcio d’inizio alle 15 al ‘Colombo’ di Beverino, arbitra Ugolini di Spezia). I brugnatesi che sono reduci dal pareggio nel derby con il Riccò, che ha consentito al Follo di raggiungerli in vetta alla classifica. La Santerenzina, attualmente undicesima, arriva dalla vittoria per 2-1 del ‘Falconara’ con la Castelnovese.

SECONDA CATEGORIA

Due anticipi anche nel girone F di Seconda categoria dove nell’ottava giornata spicca la sfida tra le due seconde classifica ad una lunghezza dalla capolista Romito Magra. Alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari (arbitra Bornè di Spezia) si scontreranno Riomaior e San Lazzaro Lunense. L’altro anticipo tra Speziasportale e Mamas Giovani si disputerà alle 18.15 al ‘Pieroni’ della Pieve, arbitra Fazioli di Spezia.