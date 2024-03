LAMPO MERIDIEN

2

MALISETI SEANO

0

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fanani, D’Angelo, Vettori, Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Bonni, Pirone, Maiorana, Raffi. A disp.: Bartolozzi, Bargellini, Taverna, Gelli, Mauriello, Calandra, Prosperi, Sabatini . All. Magrini.

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti, Bambini, Campani, Paoli, Cavalieri A., Sinteregan, Llana, Rudalli, Breschi. A disp.: Corradi, Luccioletti, Meoni, Osasumwen, Robi, Silva Reis, Badiani, Perillo, Picchianti. All.: Di Vivona.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Reti: 34’ (r) Pirone, 77’ Prosperi.

Ancora una sconfitta per il Maliseti Seano, che vende cara la pelle almeno per 45’, ma poi deve soccombere di fronte alla maggior caratura tecnica della Lampo Meridien. Una sconfitta che lascia i pratesi in penultima posizione nel girone A di Promozione, con 14 punti e tanto da fare per provare ad agguantare i play out. Primo tempo, come si diceva, molto equilibrato e combattuto. Ben messa in campo la formazione pratese, che mette in difficoltà i padroni di casa, pur senza creare particolari occasioni. Nessun rischio dalle parti di Mardale, ma al 34’ gli ospiti si trovano sotto di un gol. La difesa amaranto sbaglia un appoggio facile in impostazione e regala palla agli avversari, Campani si vede puntato in piena area di rigore e tocca l’attaccante avversario. Per il direttore di gara non ci sono dubbi nel concedere la massima punizione alla Lampo, che con Pirone passa in vantaggio. Si va al riposo con il Maliseti sotto di un gol. Nella ripresa la squadra allenata da Di Vivona è meno brillante, ma la gara non decolla. Poche occasioni da rete da una parte e dall’altra. Qualche scontro duro. A poco più di dieci dal termine la lampo, con un guizzo di Prosperi, trova il definitivo 2-0 che chiude la partita e che condanna all’ennesima sconfitta il Maliseti Seano, autore comunque di una buona prestazione in trasferta.

L.M.