Calcio 5 serie c. Santa Maria Nuova vola col tris di Minotti
Serie C1. Prima sconfitta stagionale per il Forlì Calcio a Cinque: battuto a domicilio dal Real Casalgrande (1-5), scende in terza posizione. La rete della bandiera è stata segnata da Luca Valentini. Risultati (5ª giornata): Aposa Bologna-Fossolo 2-5, Futsal Gatteo-Shqiponja Guastalla 6-4, Saturno Guastalla-Ponte Rodoni 3-6, Molinella-Montale 10-0. Stasera Celtic Boys Reggio Emilia-Due G Parma. Classifica: Molinella 13; Futsal Gatteo 8; Forlì 10; Celtic Boys Reggio Emilia* 9; Shqiponja Guastalla, Fossolo 7; DueG Parma*; Ponte Rodoni, Real Casalgrande 6; Montale 4; Saturno Guastalla 3; Aposa Bologna 0. (* una gara in meno). Per i galletti sabato prossimo match casalingo col fanalino Aposa Bologna.
Serie C2, 7ª giornata: la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova vola al comando con l’8-4 sul Valsanterno, a segno Minotti (3), Salvatore, Graziani, Domenichini, Albu e Giorgini. Santa Sofia secondo grazie al blitz con l’Osteria Grande (2-6), reti di Artoum (4) e Salvadorini (2). Classifica: Santa Maria Nuova 13; Santa Sofia, Bagnacavallo 10; Città Rubicone, Rimini 9; Osteria Grande, Lugo 6; Mernap Faenza 5; Bologna 4; Valsanterno, Young 0.
