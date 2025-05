Calcio a 11 Over 50: Memorial Giulio Pozzati tra Marina di Copparo e Associazione Giglio

Proseguono le iniziative che il comitato provinciale Opes sta realizzando in collaborazione con la redazione dell’Altro Sport, dopo il Calcio Camminato che coinvolge bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, insieme con i genitori e i nonni, sabato scorso si è partiti con il calcio a 11 Over 50. Presso il campo della Marina di Copparo, una rappresentativa locale ha ospitato una formazione di pari età della Associazione Giglio nell’ambito del Memorial intitolato a Giulio Pozzati detto “bugìa”, storico allenatore prima dell’Invicta e poi del Don Orione, oratorio che ha visto crescere tutti i più promettenti calciatori del copparese.

Il match è stato amichevole, ma tirato e combattuto. In apertura per la Giglio bel filtrante di Taroni che mette Voltolina da solo davanti al portiere, ma il bomber cittadino si fa respingere la conclusione ravvicinata. Risponde la “Marina” con il colpo di testa di Sina che tocca la parte alta della traversa. L’arbitro Molossi che ha ben diretto, con autorevolezza e imparzialità, annulla prima un gol a Taroni e poi a Sina, entrambi per fuorigioco.

Nella prima frazione, che si chiude sullo 0-0, per la Giglio si infortunano prima il centrocampista Scabbia e poi il portiere Romi. Nell’intervallo, nel pieno spirito della sportività e dell’ospitalità, la Marina cede il proprio secondo portiere Poggipollini alla Giglio. Oltre al cambio obbligato dell’estremo difensore, mister Simeon, vedendo che a metà campo la Marina stava prendendo il predominio, indovina la mossa e fa entrare anche Pironi, le cui qualità di uomo d’ordine e di metronomo si riveleranno decisive.

La gara si sblocca su calcio piazzato come sempre accade quando le squadre sono messe bene in campo e le difese prevalgono sugli attacchi: calcio d’angolo per la Giglio battuto da Taroni, Voltolina si avventa sul primo palo, ma il suo tocco viene contrato, la palla prosegue la sua corsa nell’area piccola e il più lesto è Bianchi che la mette dentro. Finisce 1-0.

La riuscita dell’evento farà da viatico per gli imminenti tornei di di calcio a 7 Over 50 e di calcio a 8 Over 60 che il Comitato Opes di Ferrara ha in cantiere nei mesi di maggio, giugno e luglio.