Calcio a 11 Uisp. La capolista Giusti ko: 4 sberle dai Kickers

Inizia ad entrare nel vivo il campionato di calcio a 11 targato Uisp. Tre squadre al comando dopo l’ottava giornata di andata. La capolista Giusti Stefano Comeana rallenta, incassando una pesante sconfitta per 4-0 in casa dei Kickers Narnali e resta inchiodata a 13 punti, sentendo peraltro il fiato sul collo degli avversari di giornata, adesso in seconda posizione a quota 12. Il Tavola rallenta non andando oltre il pareggio (2-2) contro l’ostico Vergaio 2003 (fermo nei bassifondi con 3 punti, ma sempre squadra impegnativa da affrontare) e sale anch’esso a 13 punti. Ne approfitta subito per raggiungere i rossoverdi e i medicei a quota 13 in testa al gruppo il S. Ippolito: i blucerchiati, al contrario delle dirette contendenti ai piani alti, non hanno alcun tipo di problema nel calare il poker (4-2) contro il fanalino di coda Avis Verag Prato Est, ancora in fondo al gruppo e a secco di punti. Torna a ruggire anche il Signa 2007, che si riporta a ridosso del quartetto in lotta per la prima posizione rifilando un secco 4-0 alla Polisportiva S. Andrea e raggiungendo quota 9 punti.

Esce dalle zone basse il Prato Asd, che nello scontro diretto si impone per 2-1 sul Phoenix 2012 (fermo in terzultima posizione a quota 3) e sale a quota 7 punti. La stessa cosa fa il bellini Giacomo Bacchereto, grazie al successo di misura (1-0) ottenuto in casa del Real Chiesanuova, che al contrario rimane fermo a quota 5 punti assieme alla Polisportiva S. Andrea. In classifica marcatori per il momento al comando appaiati con 4 segnature ci sono La Rosa dei Kickers Narnali e Pierozzi del Tavola, tallonati da vicino da Bozzoni, anche lui del Tavola, Carpino del Vergaio 2003, Lombardi del S. Ippolito e Mancini del Signa 2007, tutti a quota 3 centri. Le sfide del prossimo turno: Signa 2007-Real Chiesanuova, Giusti Stefano Comeana-Vergaio 2003, Prato Asd-Avis Verag Prato Est, Tavola-S.Ippolito, Prato City-Kickers Narnali- Phoenix-Polisportiva S. Andrea.

L. M.