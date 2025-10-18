Calcio a 5. ’24ore di calcetto’che show. Un gol per i diversamente abili

Un grande evento di calcio a 5 con 48 squadre partecipanti e oltre 300 giocatori presenti. Si è conclusa con successo la ‘24ore di calcetto’ che si è disputata al palazzetto dello sport di Scandicci riuscendo ad abbinare l’aspetto sportivo a quello sociale. La manifestazione si è svolta con due giornate non stop di gare in continuazione una a seguito dell’altra. Sul campo non è stato decretato un primo classificato, ma la vera vincitrice è stata la solidarietà con rilevanza di valore sul territorio per il bene della comunità. La tredicesima edizione della 24 ore di calcetto, che si è conclusa alla stessa ora del giorno dopo, è stata una vera e propria maratona calcistica. Come gli anni precedenti si sono alternati sul rettangolo di gioco nei diversi orari numerosissime formazioni con tante categorie rappresentate: dai bambini alle donne, da ex calciatori professionisti a semplici amanti dello sport, il tutto al fine di raccogliere più fondi possibili da donare per la splendida causa dell beneficenza.

Il ricavato è stato assegnato alla Sezione diversamente abili della Robur Scandicci (ad ogni partecipante all’evento oppure alla squadra è richiesto un contributo minimo). L’ingresso per gli spettatori era libero con eventuale offerta. Queste iniziative testimoniano l’aspetto bello dello sport e l’alto valore aggregativo e di aiuto verso le persone più bisognose. E al termine un applauso meritato a tutti i partecipanti e agli organizzatori.