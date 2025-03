Calcio a 5 , serie c1 e c2. Il maltempo ferma Città di Massa e Futsal. Le partite saranno recuperate domani sera

Il maltempo e la conseguente allerta meteo hanno praticamente bloccato il venerdì dei campionati di calcio a 5 di serie C1 e serie C2. Le formazioni massesi si sono, però, prontamente attivate coi rispettivi avversari per recuperare gli incontri il prima possibile e saranno in campo già domani sera.

Il Città di Massa sarà impegnato lunedì sera alle ore 21.15 alla Struttura Geodetica contro il Cus Pisa nella 23ª giornata del campionato di Serie C1. Sarà un match probante per i ragazzi allenati dalla coppia formata da Elio Fialdini e Stefano Fortini che si confronteranno con la terza forza del campionato. Il team massese ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona playout visto che al momento, nonostante la bella rimonta, si ritrova ancora al quintultimo posto in coabitazione col Deportivo Chiesanuova. Nel campionato di serie C1 si è disputata per ora solo una delle sette gare in calendario.

Anche il Futsal Massa recupererà domani sera il match interno contro l’Hellas Livorno valevole quale 18ª giornata del campionato di serie C2. La compagine del coach Giacomo Aliboni ospiterà quella labronica, fanalino di coda del girone A, al centro sportivo Colline Massesi in una sfida dal pronostico a senso unico. Anche in questo campionato il maltempo non ha consentito di disputare alcuna gara.