Calcio a 5. Ai Red Bull la ’University League’ di calcetto, disputata sui campi di via Gramicia

Gli impianti del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia, hanno ospitato l’edizione 2025 della University League di calcio a 5, manifestazione riservata agli studenti dell’ateneo ferrarese e che ha visto al via ben 11 formazioni (Var, Futsalsa Mista, Bimbi di Alex, Real Madrink, Atalanza, Good Fellas, FC Starace, Darsenal, Oblivion, Red Bull S. , Lunetta) che – divise in due gironi - si sono date battaglia nel rispetto di regole e fair play a caccia del trofeo.

Al termine di una competizione che ha messo in mostra un livello di giooco abbastanza alto, con alcuni giocatori di calcio a 5 conosciuti nel panorama sportivo ferrarese e altri ragazzi universitari con un ottimo potenziale, hanno vinto meritatamente i Red Bull S. che hanno superato in finale il FC Starace per 5-1. Sul terzo gradino del podio i Futsalsa Mista a prevalere sulla squadra Var.

Se la finale ha visto un punteggio ampio, non si può dire la stessa cosa per le semifinali, dove FC Starace ha prevalso solo per 2-1 sul Futsalsa Mista grazie anche alle parate di Lorenzo Pregnolato, premiato poi come miglior portiere della manifestazione.

Nell’altra i futuri vincitori, trascinati da Daniele Regazzoni miglior giocatore del torneo, si sono imposti per 2-0 lasciando a secco Stefano Schievenin, il capocannoniere dell’edizione 2025.

re. fe.