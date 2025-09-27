Calcio a 5, alle 15 contro l’Eta Beta per la Coppa Divisione. Italservice oggi al PalaBorgo. Prove tecniche di campionato

Oggi alle 15 al PalaBorgo di Borgo Santa Maria l’Italservice giocherà l’ultima partita di Coppa Divisione del mini girone. Di fronte avrà l’Eta Beta Fano che come Pesaro milita nel campionato di serie B. I biancorossi vengono dalla sconfitta, di misura, con la Buldog Lucrezia dello scorso fine settimana. La Buldog però gioca in serie A2. "Per noi oggi è una partita che non vale dal punto di vista del risultato, ma è sempre comunque un derby – spiega il diesse dell’Italservice Nicola Munzi –. Mentre i fanesi sono ancora in corsa per qualificarsi al turno successivo". Quindi il match di oggi sarà importante per misurare il livello di salute dei padroni di casa in vista dell’inizio del campionato che parte tra due settimane, il 10 ottobre. "Giocheremo per la prima volta al PalaBorgo perché il PalaMegabox è occupato dal volley per un torneo – sottolinea Munzi –, per noi è importante per capire a che punto siamo della preparazione. Daremo come sempre il massimo, anche se abbiamo qualche acciaccato nel roster ma che sarà valutato oggi se scenderà in campo o no. Sarà anche un’occasione per dare spazio a chi magari ha avuto finora meno minutaggio"

b.t.