Calcio a 5. Atletico Fucecchio scontro diretto . E tutte le altre sfide

Turno sulla carta più che abbordabile per la Vigor Fucecchio, impegnata stasera alle 22.15 nel palazzetto di casa contro il Remole per la sesta giornata del campionato di Serie C1. Il team di Pontassieve ha infatti raccolto finora solo 3 punti perdendo entrambe le trasferte a cui ha partecipato, mentre la squadra di Perretta è quinta a quota nove e viaggiano a punteggio pieno in casa. Per l’occasione dovrebbero essere tutti a disposizione.

Scendendo in Serie A2, entrambe in campo domani le due formazioni del circondario impegnate nel girone B. Partiamo dalla capolista imbattuta Atletico Fucecchio, che condivide il primato con la Fiordaliso Prato, la quale sarà di scena alle 15 a Uzzano contro la Larcianese. Un vero e proprio scontro diretto visto che i padroni di casa inseguono a un solo punto di distanza e sul proprio campo finora hanno sempre vinto.

Alle 16 al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci, invece, il Cortenuova ospiterà il Casalguidi, che ha gli stessi 3 punti ma a differenza degli empolesi ha già osservato il proprio turno di riposo e ha una delle migliori difese del raggruppamento.